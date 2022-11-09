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الأجواء الجميلة تستمر 4 أشهر

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما تكشت

2022-11-09 الساعة 2:29
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما تكشت
المواطن - الرياض

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توقع خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن تكون الأجواء مناسبة خلال عطلة نهاية الأسبوع لطلعات البر والكشتة.

 

أجواء الوسم

وقال الزعاق إن العرب قديمًا كانوا يرتحلون في بداية الوسم بحثًا عن مواطن الكلأ في بداية الوسم، واليوم نبحث عن الأماكن المناسبة لنصب الخيم والكشتات.

وأشار إلى أن أجواء نهاية الأسبوع مثالية حيث القمر والإجازة والسحب العابرة الماطرة في أغلب الأحوال، موضحًا أن هذه الأجواء تستمر لمدة 4 أشهر ومع بداية الصيف يعود الناس إلى منازلهم.

وقال: “قمر وإجازة وغالبًا سحب عابرة أو ماطرة ما لك عذر علشان ما تكشت استأنسوا وروقوا”.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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