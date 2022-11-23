قميص خسارة ميسي أمام السعودية للبيع بسعر خيالي

كشفت شركة مزادات عالمية، أن قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خسر وهو يرتديه أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف يوم الثلاثاء، معروض للبيع بسعر خيالي.

وأعلنت شركة “AC Momento” التي تعقد مزادات على قمصان لاعبي كرة القدم عن بيع قمصان بعض لاعبي الأرجنتين ومنهم ميسي حيث بلغ سعر قميصه 57 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبًا 222 ألف ريال، وفقًا لقناة العربية.

أسعار باقي قمصان لاعبي الأرجنتين

وجاء سعر قميص دي ماريا 2390 يورو (9300 ريال)، وقميص زميله لاوتارو مارتينيز 1650 يورو (6500 ريال)، بينما يُعرض قميص رودريغو دي بول بألف يورو (3800 ريال) وباريديس بـ 800 يورو (3100 ريال).

وينتهي المزاد على قمصان مباراة السعودية والأرجنتين يوم السبت 26 نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي نظيره البولندي يوم السبت، فيما تلعب الأرجنتين مع المكسيك مساء اليوم ذاته.