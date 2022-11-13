قنصلية المملكة تناشد المواطنين بعد انفجار إسطنبول

وجهت قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، تنبيهًا لجميع مواطنيها المتواجدين في إسطنبول بأهمية توخي الحذر والحيطة، وذلك عقب وقوع انفجار في منطقة التقسيم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 80 آخرين.

ودعا الحساب الرسمي للقنصلية عبر موقع “تويتر”، لمواطني المملكة بضرورة التواصل مع القنصلية في حالات الطارئة، مشيرة إلى قنوات الاتصال التي جاءت كالآتي:

انفجار إسطنبول

وفي وقت سابق من اليوم، وقع انفجار وسط مدينة إسطنبول التركية، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين بجروح، وتسبب الانفجار في حالة من الذعر والقلق جراء الحادث بعد سقوط قتلى وجرحى.

من جهتها، فرضت القوات التركية طوقًا أمنيًّا بمحيط الانفجار، وقامت باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في ساحة تقسيم.

وتشير التقديرات المحلية وفقًا للإعلام التركي إلى أن الانفجار نتيجة لحقيبة مفخخة تركتها امرأة في ميدان تقسيم، مشيرًا إلى أن أصبع الاتهام الأولية تتجه نحو حزب العمال الكردستاني.