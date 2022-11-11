كأس العالم يُنقذ Real Madrid

ستكون فترة كأس العالم 2022 في قطر، بمثابة إنقاذ لنادي Real Madrid الإسباني، الذي أصبح يُعاني دفاعيًا في آخر 4 جولات من الدوري الإسباني.

أخطاء Real Madrid

وكانت شباك ريال مدريد تلقت 6 أهداف في آخر 4 مباريات في الليجا، بواقع هدف من لاعبي إشبيلية، هدف من لاعبي جيرونا، 3 أهداف من لاعبي رايو فاليكانو، وهدف من لاعبي قاديش.

وتلقت شباك ريال مدريد حتى الآن 14 هدفًا بعد مرور 14 جولة من الدوري الإسباني، وهو رقم تسبب في قلق فئات عريضة من جماهير النادي الملكي الإسباني.

الدوري الإسباني سيتوقف لفترة 50 يومًا بسبب مباريات كأس العالم حيث يعود يوم 31 ديسمبر المقبل، وهي فترة كافية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتصحيح الأخطاء الدفاعية للفريق التي ظهرت بشكل كبير بعد رحيل البرازيلي كاسيميرو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فريق Real Madrid، سيواجه نادي بلد الوليد في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني يوم 31 ديسمبر المقبل.

استدعاء أسينسيو

وفي وقت سابق، غاب الإسباني ماركو أسينسيو عن مباراة Real Madrid ضد قاديش، حيث قالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن أسينسيو يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولم يشارك اللاعب في مباراة قاديش مساء أمس في الدوري الإسباني خوفًا من تفاقم الإصابة.

ورغم إصابة أسينسيو، لكن المدرب الإسباني لويس إنريكي قرر استدعائه إلى قائمة المنتخب الإسباني الذي يشارك في مونديال قطر ضمن مباريات المجموعة الخامسة مع منتخبات ” كوستاريكا، ألمانيا، اليابان”.