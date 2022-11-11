Icon

بدء اختبارات الرخصة المهنية Icon صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن Icon لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك Icon إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال Icon وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها Icon زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الفريق يُعاني دفاعيًا

كأس العالم يُنقذ Real Madrid

2022-11-11 الساعة 4:31
كأس العالم يُنقذ Real Madrid
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

ستكون فترة كأس العالم 2022 في قطر، بمثابة إنقاذ لنادي Real Madrid الإسباني، الذي أصبح يُعاني دفاعيًا في آخر 4 جولات من الدوري الإسباني.

أخطاء Real Madrid

وكانت شباك ريال مدريد تلقت 6 أهداف في آخر 4 مباريات في الليجا، بواقع هدف من لاعبي إشبيلية، هدف من لاعبي جيرونا، 3 أهداف من لاعبي رايو فاليكانو، وهدف من لاعبي قاديش.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها

Img

90 مليون ريال تمنع رحيل ميشايل

Real Madrid

وتلقت شباك ريال مدريد حتى الآن 14 هدفًا بعد مرور 14 جولة من الدوري الإسباني، وهو رقم تسبب في قلق فئات عريضة من جماهير النادي الملكي الإسباني.

الدوري الإسباني سيتوقف لفترة 50 يومًا بسبب مباريات كأس العالم حيث يعود يوم 31 ديسمبر المقبل، وهي فترة كافية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتصحيح الأخطاء الدفاعية للفريق التي ظهرت بشكل كبير بعد رحيل البرازيلي كاسيميرو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فريق Real Madrid، سيواجه نادي بلد الوليد في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني يوم 31 ديسمبر المقبل.

Real Madrid

استدعاء أسينسيو

وفي وقت سابق، غاب الإسباني ماركو أسينسيو عن مباراة Real Madrid ضد قاديش، حيث قالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن أسينسيو يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولم يشارك اللاعب في مباراة قاديش مساء أمس في الدوري الإسباني خوفًا من تفاقم الإصابة.

ورغم إصابة أسينسيو، لكن المدرب الإسباني لويس إنريكي قرر استدعائه إلى قائمة المنتخب الإسباني الذي يشارك في مونديال قطر ضمن مباريات المجموعة الخامسة مع منتخبات ” كوستاريكا، ألمانيا، اليابان”.

Real Madrid

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وديتان لـ المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال
كأس العالم

وديتان لـ المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال

كأس العالم
المملكة ترأس مجموعة المانحين لدعم مكتب OCHA
السعودية اليوم

المملكة ترأس مجموعة المانحين لدعم مكتب OCHA

السعودية اليوم
4 توابل تساعد في إذابة جلطات الدم
حصاد اليوم

4 توابل تساعد في إذابة جلطات الدم

حصاد اليوم
وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية

حصاد اليوم
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
هشاشة العظام تهدد 3 فئات
صحة وطب‎

هشاشة العظام تهدد 3 فئات

صحة وطب‎
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم