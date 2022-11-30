كارلوس سيفيا: المنتخب السعودي قدراته أعلى من المكسيك

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية
قال الإعلامي الرياضي الإكوادوري كارلوس سيفيا: إن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستطيع تحقيق الفوز على نظيره المكسيكي، في مباراتهما المنتظرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.
#ملعب_SBC | " مستوى المنتخب المكسيكي اختلف عن السابق.. وهو ضعيف مقارنة بالماضي "
الاكوادوري كارلوس سيفيا. #قناة_SBC pic.twitter.com/eUYV7MSp0nقد يهمّك أيضاً
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 29, 2022
وأضاف كارلوس سيفيا في حديث عبر برنامج سكاي بي، إلى برنامج ملعب sbc على قناة sbc: مستوى المنتخب المكسيكي اختلف عن السابق.. وهو ضعيف مقارنة بالماضي.
وتابع كارلوس سيفيا قائلًا: المنتخب السعودي قدمت مونديالًا كبيرًا ظهر ذلك في مباراتي الأرجنتين وبولندا، وقدرات المنتخب السعودي أفضل من المنتخب المكسيكي بكثير.
#ملعب_SBC | كارلوس سيفيا: السعودية قدمت مونديال كبير، وقدرات المنتخب السعودي أفضل من المنتخب المكسيكي. #قناة_SBC pic.twitter.com/U4g7qYZvRZ
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 29, 2022
ويلعب الأخضر ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.