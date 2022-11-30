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قدم مونديالًا كبيرًا

كارلوس سيفيا: المنتخب السعودي قدراته أعلى من المكسيك

2022-11-30 الساعة 12:44
كارلوس سيفيا: المنتخب السعودي قدراته أعلى من المكسيك
المواطن - متابعة

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قال الإعلامي الرياضي الإكوادوري كارلوس سيفيا: إن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستطيع تحقيق الفوز على نظيره المكسيكي، في مباراتهما المنتظرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

المكسيك ضعيف

وأضاف كارلوس سيفيا في حديث عبر برنامج سكاي بي، إلى برنامج ملعب sbc على قناة sbc: مستوى المنتخب المكسيكي اختلف عن السابق.. وهو ضعيف مقارنة بالماضي.

مونديال كبير

وتابع كارلوس سيفيا قائلًا: المنتخب السعودي قدمت مونديالًا كبيرًا ظهر ذلك في مباراتي الأرجنتين وبولندا، وقدرات المنتخب السعودي أفضل من المنتخب المكسيكي بكثير.

مباراة مرتقبة

ويلعب الأخضر ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ثالث المجموعة

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.

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