كازاخستان تحبط محاولة انقلاب

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قالت كازاخستان إنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها أنصار شخصية معارضة في المنفى، اليوم الخميس، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وستجري كازاخستان انتخابات رئاسية في 20 نوفمبر عام 2022. سيتنافس 6 مرشحين لمنصب رئيس كازاخستان. لأول مرة ترشحت امرأتان في الانتخابات الرئاسية.
وأفاد السفير الكازاخستاني في أذربيجان سيرجان عبد كريموف في تصريح للصحفيين أن كازاخستان تتوقع حضور 641 مراقبًا دوليًا لمراقبة الانتخابات. تم تسجيل 8 مراقبين من أذربيجان أيضا.
وسيعلن 19 نوفمبر يوم الصمت في الانتخابات. ويتمكن رعايا كازاخستان من التصويت في نقطة الاقتراع في مقر السفارة بباكو.
وأضاف السفير ان كازاخستان ستجري الانتخابات البرلمانية في النصف الأول من العام القادم.
في حديثه عن العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان، قال السفير إنهم يخططون لتوصيل حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار. وزاد أن بلاده ستبدأ تحقيق مشروع مد الألياف الضوئية في قاع بحر الخزر.