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كاسيميرو رجل مواجهة السامبا وسويسرا بمونديال 2022

2022-11-28 الساعة 11:32
كاسيميرو رجل مواجهة السامبا وسويسرا بمونديال 2022
المواطن - متابعة

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حصل كاسيميرو، نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، على جائزة أفضل لاعب في مباراة السامبا أمام سويسرا، والتي أقيمت اليوم، على ملعب 974، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

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فوز السامبا

وفاز المنتخب البرازيلي بهدف دون رد من توقيع كاسيميرو في الدقيقة 83 من خلال تسديدة قوية، ليرسل السامبا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ورفع منتخب السامبا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ليتأهل رسميًّا إلى ثمن النهائي.

بينما تجمد رصيد منتخب سويسرا عند 3 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على الكاميرون وصربيا.

انتهت، الاثنين، مباراة البرازيل ضد سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، بتحقيق السيليساو لفوز قاتل بهدف دون رد.

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