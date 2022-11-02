كايسيدو بديل مودريتش في المرينجي

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مويسيس كايسيدو، خلال صيف 2023، ليخلف النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تشكيل حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

قدرات مميزة

أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف ضم النجم الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بعدما أظهر إمكانيات جيدة في مشاركاته مع برايتون الإنجليزي، منذ مطلع موسم 2022-2023.

أبرز أرقامه

يقدر برايتون، قيمة كايسيدو بـ68 مليون جنيه إسترليني

يحظى بإعجاب شخصي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

يعد كايسيدو أحد أقل اللاعبين حصولًا على راتب أسبوعي في منافسات البريميرليج بـ10 آلاف جنيه إسترليني

كايسيدو، 21 عامًا، لا غنى عنه في تشكيل الإكوادور المتوقع في كأس العالم 2022

خاض تجربتين فقط في القارة الأوروبية، مع برايتون الإنجليزي وبيرشكوت البلجيكي

ارتفعت قيمته السوقية إلى 25 مليون يورو