كرواتيا تُحول تأخرها أمام كندا لتقدم بالشوط الأول

أنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول من مباراة كندا بالتقدم 2-1 وذلك في مواجهات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

تقدم كندا يُحرك كرواتيا

وكان المنتخب الكندي سجل هدف التقدم سريعًا بضربة رأسية عبر اللاعب ألفونسو ديفيز بالدقيقة الأولى.

ثم ظل المنتخب الكرواتي يبحث عن هدف التعادل فسجل اللاعب كراماريتش هدفًا في الدقيقة الـ26 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

لم يستسلم وصيف مونديال 2018، ليتمكن اللاعب كراماريتش من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الـ37 بعد اختراق مميز للدفاعات الكندية.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للتعادل سجل المنتخب الكرواتي ثاني أهدافه عبر اللاعب ماركو ليفايا بالدقيقة الـ44.

وفي حال نجح المنتخب الكرواتي في الفوز في نهاية المباراة، فسوف يُصبح رصيده 4 نقاط ليتنافس على الصدارة مع منتخب المغرب، بينما يتجمد رصيد منتخب كندا عند صفر من النقاط.