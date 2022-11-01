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ينتهي عقده يونيو 2023

كروس باقٍ مع المرينجي حتى الاعتزال

2022-11-01 الساعة 11:41
كروس باقٍ مع المرينجي حتى الاعتزال
المواطن – الرياض

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أعلن اللاعب الألماني توني كروس، نيته البقاء في صفوف ريال مدريد المرينجي حتى اعتزاله ممارسة كرة القدم.

صدارة المجموعة

أوضح توني كروس نجم وسط ريال مدريد أن الفريق يستهدف البقاء في صدارة المجموعة، قبل لقاء سيلتك الأسكتلندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد توني كروس، البالغ من العمر 32 عامًا، مع ريال مدريد في يونيو 2023.

الاعتزال في مدريد

تابع بشأن موقفه من تمديد العقد مع بطل الدوري الإسباني لن أنتقل إلى أي نادٍ آخر، سأعتزل هنا في ريال مدريد.. لكن الشيء الوحيد الذي لا أعرفه هو متى سأعتزل كرة القدم.

وقال كروس لن يكون الأمر سيئًا في حال فزت بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.. نطمح إلى الفوز بكل البطولات، هذا مستحيل، لكننا قادرون على المنافسة فنحن ريال مدريد.

يذكر أن توني كروس، يرتدي قميص ريال مدريد، منذ 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

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