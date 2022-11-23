كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى النصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام كل من النصر ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يفسخ العقد

وكان مان يونايتد أعلن أمس الثلاثاء، عن فسخ عقد رونالدو بعد تصريحاته الهجومية ضد زملائه وإدارة النادي مؤخرًا.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن كلاً من النصر ونيوكاسل يونايتد أصبحا مهتمين بضم رونالدو صاحب الـ37 عامًا في يناير المقبل.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي ارتبط اسمه بضم رونالدو في يناير المقبل، لكن الصحفي البريطاني مات لو كشف أن تشيلسي ليس مهتمًا بضم النجم البرتغالي في يناير القادم.

نص تصريحات كريستيانو رونالدو

وقال رونالدو في حوار صحفي مع الإعلامي الإنجليزي الشهير بييرس مورجان: ” مانشستر يونايتد قام بخيانتي، أجبروني على الرحيل وكان المدرب تين هاج ومعه ربما شخصان أو 3″.

وأضاف رونالدو: ” منذ عام 2009 والنادي لم يتغير رحلت عنه وعدت بعد 12 سنة ولم يتغير أي شيء، أيضًا قرار تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد وهو في الأصل جاء كمدير رياضي، هذا الأمر فاجأني كثيرًا وفاجأ العالم كله أيضًا”.

وعن المدرب تين هاج فقال رونالدو: ” لم يحترمني، لذلك لن أحترمه أبدًا”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في سبتمبر من العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ويشارك رونالدو حاليًا مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم في قطر، حيث يتقابل المنتخب البرتغالي مع غانا غدًا.