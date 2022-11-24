كريستيانو رونالدو يتجاوز ميسي وبيليه

واصل كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ليحقق رقمًا مميزًا في تاريخ بطولة كأس العالم.

تألق كريستيانو رونالدو

ونجح كريستيانو رونالدو في هز شباك منتخب غانا الأول لكرة القدم اليوم من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحرز في 5 نسخ من المونديال، بعدما سجل أهدافًا في 2006، 2010، 2014 2018، بجانب 2022.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن كريستيانو رونالدو تفوق على كل من؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي بيليه والثنائي الألماني ميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر، حيث أحرز كل منهم في 4 نسخ مونديالية.

وأصبح كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا و292 يومًا، أكبر لاعب ينجح في تسجيل أهداف لمنتخب أوروبي في تاريخ بطولة كأس العالم، وذلك وفقًا لحساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

فوز منتخب البرتغال

ونجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في الفوز على غانا بنتيجة 3/ 2، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022، ثم كوريا الجنوبية وأوروغواي برصيد نقطة، وتتذيل غانا الترتيب بدون نقاط.