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كريستيانو رونالدو يتجاوز ميسي وبيليه

2022-11-24 الساعة 9:52
كريستيانو رونالدو يتجاوز ميسي وبيليه
المواطن - الرياض

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واصل كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ليحقق رقمًا مميزًا في تاريخ بطولة كأس العالم.

تألق كريستيانو رونالدو

ونجح كريستيانو رونالدو في هز شباك منتخب غانا الأول لكرة القدم اليوم من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحرز في 5 نسخ من المونديال، بعدما سجل أهدافًا في 2006، 2010، 2014 2018، بجانب 2022.

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نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن كريستيانو رونالدو تفوق على كل من؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي بيليه والثنائي الألماني ميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر، حيث أحرز كل منهم في 4 نسخ مونديالية.

كريستيانو رونالدو
احتفال رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

وأصبح كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عامًا و292 يومًا، أكبر لاعب ينجح في تسجيل أهداف لمنتخب أوروبي في تاريخ بطولة كأس العالم، وذلك وفقًا لحساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز منتخب البرتغال

ونجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في الفوز على غانا بنتيجة 3/ 2، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022، ثم كوريا الجنوبية وأوروغواي برصيد نقطة، وتتذيل غانا الترتيب بدون نقاط.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @fifaworldcup_ar

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