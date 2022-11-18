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كريستيانو رونالدو يعلق على العرض السعودي

2022-11-18 الساعة 12:33
كريستيانو رونالدو يعلق على العرض السعودي
المواطن - الرياض

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كشف نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقيقة تلقيه عرضًا سعوديًّا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كريستيانو رونالدو يعلق

وعلق كريستيانو رونالدو خلال حواره بيرس مورجان، قائلًا: “هذا صحيح، وصلني عرض من السعودية، ومن الصعب رفض عرض بمثل هذه القيمة، ولكنني سعيد هنا، ولكن ما تقوله الصحافة بأن لا أحد يريدني غير صحيح”.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

وكان رئيس إدارة الهلال، فهد بن نافل قد أكد أن ناديه كان قريبًا من التعاقد مع نجم رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن المنع من القيد تسبب في عدم إتمام الصفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

الاستعداد للمونديال

على الجانب الآخر، يستعد كريستيانو رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ويأمل في الوصول بعيدًا والتأهل إلى النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم، والتي تضم كلًّا من؛ غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية، وسيبدأ مشواره يوم 24 بمواجهة المنتخب الإفريقي.

منتخب البرتغال
لاعبو المنتخب البرتغالي – المصدر @selecaoportugal

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