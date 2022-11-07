كريستيانو والظاهرة وكلوزه ملوك اللمسة الأخيرة

أشاد الحساب الرسمي لـ فيفا الخاص بكأس العالم بـ 3 نجوم عالميين في تاريخ لعبة كرة القدم من أصحاب اللمسة الأخيرة أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي الظاهرة رونالدو والألماني ميروسلاف كلوزه.

لمسة أخيرة

وكتب حساب فيفا، اليوم الاثنين: كريستيانو والظاهرة رونالدو وكلوزه أبرز اللاعبين أصحاب اللمسة الأخيرة بتاريخ المونديال.

الظاهرة رونالدو

يعتبر أفضل مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ حسب الكثيرين، كما يصنف أنه أحد أفضل من لعب كرة القدم على الإطلاق، ويتميز بالسرعة والمهارة العالية وبالبراعة في إنهاء الفرص أمام مرمى المنافسين.

سجل الظاهرة رونالدو 15 هدفًا في 3 مشاركات فعلية له مع المنتخب في بطولة كأس العالم، بواقع 4 أهداف في مونديال فرنسا 1998 و8 أهداف في نسخة 2002 (أفضل هداف)، و3 في مونديال 2006، ومنذ ذلك الحين وهو في صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة حتى حطم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه رقمه في مونديال 2014.

كريستيانو رونالدو

ظهر رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال في عام 2003، وأصبح الآن بعد سنواتٍ طويلة قائد المنتخب وهدافه التاريخي. وكانت مشاركة رونالدو الأولى في كأس العالم في مونديال 2006، والذي أقيم في ألمانيا.

كان حينها يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، لكنه قدم أداءً مذهلًا جعله يزامل مجموعة من أفضل لاعبي منتخب البرتغال على مر التاريخ، وعلى رأسهم نجم ريال مدريد السابق لويس فيجو.

قاد بعد ذلك جيلاً جديدًا من البرتغال في كأس العالم 2010، ووصل معهم لمونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل.

اعتقد البعض أن مونديال 2018 قد يكون الأخير لكريستيانو رونالدو، لكن النجم البرتغالي اقترب من قيادة منتخب بلاده لكأس العالم 2022، ليسجل في حالة وصوله مشاركته الخامسة.

الإنجاز الأبرز لكريستيانو رونالدو في كأس العالم كان في مشاركته الأولى عام 2006، حيث حقق المركز الرابع.

أسوأ مونديال

وفي كأس العالم 2010، صعد من وصافة مجموعته خلف منتخب البرازيل، لكنه خرج سريعًا من منتخب إسبانيا بعد الخسارة في دور الـ16 بهدفٍ دون رد.

كان كأس العالم 2014 هو الأسوأ لرونالدو مع البرتغال، فقد ودعه من دور المجموعات بفارق الأهداف عن منتخب الولايات المتحدة الذي تأهل مع ألمانيا، فيما ودع منتخب غانا مع منتخب البرتغال.

عاد كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي لكأس العالم في 2018 على أمل تكرار الإنجاز الأفضل على الأقل، لكنه من جديد خرج من دور الـ16.

خلال الأربع مشاركات السابقة، خاض رونالدو 17 مباراة في كأس العالم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع اثنين.

ميروسلاف كلوزه

يعتبر كلوزه الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم برصيد 71 هدفًا. سجل 5 أهداف في كأس العالم 2002 وكأس العالم 2006 و4 أهداف في كأس العالم 2010 وهدفين في كأس العالم 2014 منها هدف في مباراة فازت فيها ألمانيا بنتيجة 7-1 على البرازيل والتي أصبح بها هدافًا لمسابقة كأس العالم بـرصيد 16 هدفًا.