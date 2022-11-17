كريم بنزيما أفضل لاعب 2022 من جلوب سوكر

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في عام 2022، خلال حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر.

كريم بنزيما الأفضل

وأُقيم حفل دبي جلوب سوكر، مساء اليوم الخميس، وشهد الإعلان عن فوز بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، متفوقًا على نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند.

وغاب كريم بنزيما صاحب الـ34 عامًا، عن حفل توزيع الجوائز اليوم، وأعرب في مقطع فيديو مسجل عن سعادته الكبيرة بالقوز بهذه الجائزة، مبديًا أسفه لعدم تمكنه من الحضور.

تألق لافت

وتألق كريم بنزيما بشكل لافت خلال منافسات العام الجاري، ليتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وساهم بنزيما في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الهداف في البطولتين، بجانب مساهمته في تتويج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.