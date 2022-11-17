Icon

محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ظهر بشكل مميز

كريم بنزيما أفضل لاعب 2022 من جلوب سوكر

2022-11-17 الساعة 8:34
كريم بنزيما أفضل لاعب 2022 من جلوب سوكر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في عام 2022، خلال حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر.

كريم بنزيما الأفضل

وأُقيم حفل دبي جلوب سوكر، مساء اليوم الخميس، وشهد الإعلان عن فوز بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، متفوقًا على نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشاجرة جماعية بالقصيم وضبط 11 شخصًا

Img

المقهوي: معتز هوساوي يستطيع إيقاف ميسي

وغاب كريم بنزيما صاحب الـ34 عامًا، عن حفل توزيع الجوائز اليوم، وأعرب في مقطع فيديو مسجل عن سعادته الكبيرة بالقوز بهذه الجائزة، مبديًا أسفه لعدم تمكنه من الحضور.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

تألق لافت

وتألق كريم بنزيما بشكل لافت خلال منافسات العام الجاري، ليتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وساهم بنزيما في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الهداف في البطولتين، بجانب مساهمته في تتويج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ChampionsLeague

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...
السعودية اليوم

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...

السعودية اليوم
وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...

السعودية اليوم
حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...
حصاد اليوم

حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...

حصاد اليوم
مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم
السعودية اليوم

مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

السعودية اليوم
تشافي يتواجد في كأس العالم 2022
الرياضة

تشافي يتواجد في كأس العالم 2022

الرياضة
مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة

السعودية اليوم
تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية
السعودية اليوم

تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

السعودية اليوم
نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!
غرائب

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

غرائب