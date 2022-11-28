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بعد تعرضه لإصابة قوية

كريم بنزيما قد يتوج بمونديال 2022 رغم استبعاده!

2022-11-28 الساعة 10:06
كريم بنزيما قد يتوج بمونديال 2022 رغم استبعاده!
المواطن - الرياض

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سيتوج كريم بنزيما بلقب كأس العالم 2022، في حالة فوز منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بالبطولة، وذلك على الرغم من استبعاده بسبب الإصابة.

تتويج كريم بنزيما

وكان كريم بنزيما قد تعرض لإصابة قوية في الفخذ، قبل انطلاق مونديال قطر 2022، وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاده من القائمة النهائية.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وذكرت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “كريم بنزيما مرشح لأن يكون بطلًا للعالم، للمرة الأولى في مسيرته، دون أن يشارك لأي دقيقة في المونديال، حيث سيحصل على ميدالية ذهبية إذا فازت فرنسا بكأس العالم”.

وأضافت الإذاعة الفرنسية: “يعود ذلك إلى أن نجم ريال مدريد لا يزال ضمن قائمة الديوك للمونديال، حيث قرر المدير الفني ديدييه ديشامب عدم تعويضه بلاعب آخر، وفيفا سيسلم المنتخب الفائز 26 ميدالية ذهبية للاعبين”.

فرنسا والنمسا
بنزيما

منتخب فرنسا يتألق

وفي السياق ذاته، يُقدم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في كأس العالم 2022، حيث إنه أول المتأهلين إلى دور الـ16، بعدما نجح في الفوز على أستراليا والدنمارك بنتيجة 4/1 و2/1.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

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