كريم بنزيما قد يتوج بمونديال 2022 رغم استبعاده!

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سيتوج كريم بنزيما بلقب كأس العالم 2022، في حالة فوز منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بالبطولة، وذلك على الرغم من استبعاده بسبب الإصابة.
وكان كريم بنزيما قد تعرض لإصابة قوية في الفخذ، قبل انطلاق مونديال قطر 2022، وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاده من القائمة النهائية.
وذكرت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “كريم بنزيما مرشح لأن يكون بطلًا للعالم، للمرة الأولى في مسيرته، دون أن يشارك لأي دقيقة في المونديال، حيث سيحصل على ميدالية ذهبية إذا فازت فرنسا بكأس العالم”.
وأضافت الإذاعة الفرنسية: “يعود ذلك إلى أن نجم ريال مدريد لا يزال ضمن قائمة الديوك للمونديال، حيث قرر المدير الفني ديدييه ديشامب عدم تعويضه بلاعب آخر، وفيفا سيسلم المنتخب الفائز 26 ميدالية ذهبية للاعبين”.
وفي السياق ذاته، يُقدم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في كأس العالم 2022، حيث إنه أول المتأهلين إلى دور الـ16، بعدما نجح في الفوز على أستراليا والدنمارك بنتيجة 4/1 و2/1.