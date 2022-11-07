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بعد تعرضه لإصابة

كريم بنزيما قد يغيب عن مونديال 2022!

2022-11-07 الساعة 12:57
كريم بنزيما قد يغيب عن مونديال 2022!
المواطن - الرياض

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تُخيم حالة من الجدل بشأن جاهزية مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

إصابة كريم بنزيما

ولفتت شبكة GFFN، إلى أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب يرى أن كريم بنزيما لن يكون جاهزًا لخوض مواجهة أستراليا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمونديال.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وتابعت الشبكة الفرنسية: “بنزيما ابتعد في البداية لمدة 10 أيام بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفرد، والآلام العضلية أدت لاستبعاده من آخر 3 مباريات بالدوري، ما يعني أنه لعب 4 من أصل آخر 10 مواجهات”.

وأضاف: “رغم طول فترة الغياب، فإن كريم بنزيما سجل 5 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة في 7 مباريات هذا الموسم، ولكنه يثير مخاوف مدرب، الذي فقد أيضًا نجمي الوسط نجولو كانتي وبول بوغبا بسبب الإصابة”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

فرنسا بالمونديال

ويتواجد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم 2022، التي تضم منتخبات أستراليا، الدنمارك وتونس، ويطمح الديوك الظهور بشكل مميز والحفاظ على اللقب.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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