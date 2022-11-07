كريم بنزيما قد يغيب عن مونديال 2022!

تُخيم حالة من الجدل بشأن جاهزية مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

إصابة كريم بنزيما

ولفتت شبكة GFFN، إلى أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب يرى أن كريم بنزيما لن يكون جاهزًا لخوض مواجهة أستراليا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمونديال.

وتابعت الشبكة الفرنسية: “بنزيما ابتعد في البداية لمدة 10 أيام بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وتدرب بشكل منفرد، والآلام العضلية أدت لاستبعاده من آخر 3 مباريات بالدوري، ما يعني أنه لعب 4 من أصل آخر 10 مواجهات”.

وأضاف: “رغم طول فترة الغياب، فإن كريم بنزيما سجل 5 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة في 7 مباريات هذا الموسم، ولكنه يثير مخاوف مدرب، الذي فقد أيضًا نجمي الوسط نجولو كانتي وبول بوغبا بسبب الإصابة”.

فرنسا بالمونديال

ويتواجد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم 2022، التي تضم منتخبات أستراليا، الدنمارك وتونس، ويطمح الديوك الظهور بشكل مميز والحفاظ على اللقب.