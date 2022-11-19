كريم بنزيما مهدد بالاستبعاد من مباريات مونديال قطر

أصبح الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، مهددًا بالاستبعاد من مباريات كأس العالم 2022 في قطر، بعد الإصابة التي حدثت له وعلى إثرها غادر معسكر المنتخب الفرنسي اليوم.

إصابة كريم بنزيما

وتجددت الإصابة لدى بنزيما التي عانى منها في الأيام القليلة الماضية، حيث ذكرت صحيفة L e’quipe الفرنسية، أن بنزيما سيغيب عن مباراة أستراليا الافتتاحية في المونديال، كما من المتوقع خروجه من قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في البطولة، بعد تجدد إصابته في الفخذ.

حظ عاثر لـ بنزيما

وكان كريم بنزيما غاب عن مباريات فرنسا في مونديال 2018 بـ روسيا، بسبب قضيته الشهيرة مع نجم المنتخب الفرنسي السابق، ماثيو فالبوينا.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

مجموعات المونديال

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر منتخبات “قطر– الإكوادور – السنغال – هولندا”.

المجموعة الثانية “إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز”.

المجموعة الثالثة “الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا -أستراليا – الدنمارك – تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون”.

المجموعة الثامنة “البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية”.