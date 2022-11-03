كفاءة الإنفاق تطرح فرصاً تدريبية لحديثي التخرج

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ، عن بدء التقديم في فرص التدريب التعاوني لحديثي التخرج؛ كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للهيئة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل.

أهداف برنامج التدريب

تزويد المتدربين بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.

تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب.

تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تؤهله لسوق العمل السعودي.

رابط التقديم:

التقديم متاح الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، عبر بوابة التوظيف الإلكتروني للهيئة: اضغط هـنـا