كفاءة الإنفاق تطرح فرصاً تدريبية لحديثي التخرج

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ، عن بدء التقديم في فرص التدريب التعاوني لحديثي التخرج؛ كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للهيئة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل.
التقديم متاح الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، عبر بوابة التوظيف الإلكتروني للهيئة: اضغط هـنـا