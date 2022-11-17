كفاءة: السخانات الكهربائية أفضل من العادية

مع دخول فصل الشتاء، يبدأ المواطنون البحث عن أفضل سخان كهربائي من ناحية الكفاءة والأمان، وكذلك الاستهلاك في الطاقة.

وبشهادة المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، فإن السخانات الكهربائية الفورية تعد أفضل الأجهزة الحديثة التي صممت خصيصًا بأفضل التكنولوجيا لتعطي نتائج فورية.

يقول مركز كفاءة: إن السخانات الكهربائية أفضل من العادية؛ لأنها تسخن المياه مباشرة عند الحاجة إلى استخدامها ولا تعتمد كالسخانات العادية على تخزين المياه لفترة طويلة، قد لا يتم استهلاكها ثم يعاد تسخينها عدة مرات، ما يعني استهلاكًا أكبر للطاقة من دون أي مبرر، وبذلك يعد السخان الفوري الأفضل في الحفاظ على الطاقة.

تعليمات هامة

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على ضرورة اختيار السعة المناسبة للسخان الكهربائي الملائمة لعدد أفراد العائلة والمناسبة للاحتياج، ويفضل تثبيت الحرارة على درجة 60 درجة مئوية.

وتابع: من المهم فصل السخان عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه فترات طويلة بخاصة خلال فصل الصيف. ونصح المركز عند الشراء بالاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة واختيار السخانات ذات المستوى الأخضر.

كما أكد المركز على ضرورة استخدام تطبيق “تأكد” للتحقق من صحة المعلومات الواردة على البطاقة، مشددًا على ضرورة القيام بعمليات الصيانة الدورية للسخانات، لإبقائه يعمل بكفاءة لأطول وقت ممكن.