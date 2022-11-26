كلمات وزير الرياضة وقبلة رينارد تُعيد الثقة لـ عبدالإله المالكي

أعادت كلمات وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وقبلة الفرنسي هيرفي رينارد الثقة إلى اللاعب عبدالإله المالكي بعد أن تسبب خطؤه في الهدف الثاني لـ منتخب بولندا في شباك منتخب السعودية خلال مباراة الفريقين اليوم.

وكان وزير الرياضة ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحفز المالكي في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من بولندا بعبارات تدعو إلى عدم القلق والتفكير في الخطأ أمام بولندا، وذلك دعمًا للاعب رغم أنه لن يشارك أمام المكسيك بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا.

الثقة كبيرة في عبدالإله المالكي

كذلك جاءت قبلة الفرنسي رينارد على رأس عبدالإله المالكي لتؤكد أن اللاعب ذو أهمية بالنسبة له في تشكيل الأخضر، وأن خطأ من اللاعب لن يُقلل من قدراته وإمكانياته.

وكان المنتخب السعودي أجل حسم تأهله إلى ثمن نهائي المونديال، وذلك بعد الخسارة غير المستحقة أمام منتخب بولندا بثنائية دون رد.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، أكد أن فرص الأخضر في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر لم تنتهِ، مضيفًا أن فريقه سيقاتل حتى آخر ثانية له في المونديال.