كلوب سعيد بجائزة الحرية

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الريدز، سعادته الغامرة بعدما أصبح ثاني أجنبي يفوز بجائزة حرية المدينة.

Jürgen Klopp has been officially awarded the Freedom of the City of Liverpool.

