كلوب سعيد بجائزة الحرية

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الريدز، سعادته الغامرة بعدما أصبح ثاني أجنبي يفوز بجائزة حرية المدينة.

Jürgen Klopp has been officially awarded the Freedom of the City of Liverpool. Congratulations, boss ❤️ pic.twitter.com/hzQE3Ipmdd — Liverpool FC (@LFC) November 2, 2022

جائزة للتكريم

يأتي المدرب الألماني عقب الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا الذي فاز بالجائزة في عام 1994، وحصل كلوب على الجائزة تكريمًا له على عمله في النادي ودعمه للمؤسسات الخيرية المحلية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال كلوب: “علي أن أكون صادقًا وأن أقول إنني استغرقت دقيقة لاستيعاب ذلك الخبر، أنا أتلقى العديد من الأخبار في وظيفتي، لكن تلك كانت لحظة رائعة للغاية”.

وأضاف: ” الحصول على هذا النوع من العرفان والامتنان هو أمر رائع، وهذا يشعرني بالفرح”.