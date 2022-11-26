كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج دورة الضباط للجامعيين

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1444هـ