كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج دورة الضباط للجامعيين

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1444هـ

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