كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ 52 التأهيلية للضباط

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم الأحد، الطلبة المستجدين الملتحقين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ (52)، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.

تسخير الإمكانيات

وسخرت الكلية الإمكانات والجهود لاستقبال الطلبة المستجدين وإعداد البرامج لتهيئتهم وتشجيعهم في بداية مسيرتهم التعليمية والتدريبية، والفعاليات الإرشادية والتثقيفية التي تسهم في توجيههم ومساعدتهم بالتعرف على اللوائح التعليمية والتدريبية والإلمام بالحقوق والواجبات.