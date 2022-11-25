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كودي جاكبو يمنح هولندا التقدم بالشوط الأول

2022-11-25 الساعة 8:15
كودي جاكبو يمنح هولندا التقدم بالشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول لمباراة هولندا ضد الإكوادور ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتقدم الطواحين بهدف نظيف.

تقدم منتخب هولندا

وبدأ مباراة هولندا ضد الإكوادور المقامة على استاد خليفة الدولي بشكل سريع، ونجح الطواحين في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق عن طريق كودي جاكبو بتسديدة صاروخية.

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كودي جاكبو
احتفال جاكبو – المصدر @fifaworldcup_ar

وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط منتخب الإكوادور بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، فيما حاول لاعبو هولندا تعزيز التقدم، وسط تألق دفاعي، ليفشل المنتخبان في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين بهدف دون رد.

هولندا والإكوادور
جانب من المباراة – المصدر @LaTri

ومن المتوقع أن يواصل الطواحين الضغط خلال الشوط الثاني، أملًا في هز الشباك مجددًا، فيما يطمح منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم لتعديل النتيجة؛ والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من مونديال قطر 2022.

هولندا ضد الإكوادور
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

ترتيب المجموعة

وقبل مباراة اليوم، يحتل الطواحين صدارة ترتيب المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الإكوادور والسنغال، فيما تتذيل قطر الترتيب بدون رصيد، بعد الخسارة ضد أسود التيرانجا.

قطر ضد السنغال
مباراة قطر والسنغال – المصدر @QFA

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