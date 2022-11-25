كوريا الجنوبية تطلق أول حافلة ذاتية القيادة في العاصمة 

أطلقت سيول عاصمة كوريا الجنوبية، أول مسار للحافلات ذاتية القيادة، اليوم الجمعة، كجزء من تجربة قال المهندسون إنها تهدف إلى جعل الناس يشعرون براحة أكبر مع المركبات ذاتية القيادة على الطرق.

تصميم مستوحى من لعب الأطفال

والحافلة الجديدة في كوريا الجنوبية التي تمثل طفرة تكنولوجية في عالم القيادة، لا تبدو وكأنها عادية بل تأتي بحواف مستديرة مع نوافذ كبيرة تجعلها تبدو وكأنها تأتي من لعبة للأطفال.

وقال جيونج سيونج جيون، رئيس شركة 42dot للقيادة الذاتية، وهي الشركة الناشئة المسؤولة عن التقنية الموجودة في الحافلة الجديدة إن هذا التصميم مقصود، مضيفًا لوكالة فرانس برس: هذا هو المستقبل، والحافلة تتطلب نوعًا جديدًا من التصميم يتناسب معه.

وأضاف: الحافلة تشبه إلى حد ما لعبة الليغو وهي مصنوعة من أجزاء مركبة للمساعدة في خفض التكاليف وتسهيل تكرار صناعتها، متابعًا أنه يتم استخدام الكاميرات والليزر للتنقل في الطريق بدلاً من أجهزة الاستشعار باهظة الثمن.

وهدف الشركة هو جعل التكنولوجيا منخفضة التكلفة وآمنة وقابلة للاستعمال بسهولة في العديد من أنواع المركبات في المستقبل مثل شاحنات التوصيل.

مدة الرحلة الزمنية

وفي الوقت الحالي تقود الحافلة نفسها حول حلبة صغيرة بطول 3.4 كيلومتر في وسط مدينة سيول في رحلة تجريبية تستغرق نحو 20 دقيقة فقط، ويمكن للأفراد الصعود في محطتين محددتين بعد حجز مقعد مجاني من خلال التطبيق الخاص بالحافلة.