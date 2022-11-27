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سواء استراتيجية أو نووية 

كوريا الشمالية تهدف لامتلاك قوة مطلقة لم يسبق لها مثيل 

2022-11-27 الساعة 3:04
كوريا الشمالية تهدف لامتلاك قوة مطلقة لم يسبق لها مثيل 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة استراتيجية ونووية في العالم، وذلك تزامنًا مع الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي جديد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تفقد كيم في 18 نوفمبر تجربة صاروخ هواسونغ-17، وهو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية، مع تعهده بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية.

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وقام كيم أيضًا بترقية العشرات من الضباط العسكريين المشاركين في الإطلاق الصاروخي الأخير، وقال عند ترقية الضباط: الهدف النهائي لكوريا الشمالية هو امتلاك أقوى قوة إستراتيجية في العالم، امتلاك القوة المطلقة التي ليس لها مثيل في هذا القرن.

وأضاف أن بناء القدرات النووية للبلد سيحمي بشكل موثوق كرامة وسيادة الدولة والشعب.

كوريا الشمالية تهدف لامتلاك قوة مطلقة لم يسبق لها مثيل 

أقوى سلاح استراتيجي في العالم

ووصف كيم صاروخ هواسونغ -17 بأنه أقوى سلاح استراتيجي في العالم مؤكدًا على أنه يظهر تصميم كوريا الشمالية على بناء أقوى جيش بالعالم.

ونقل عن كيم قوله إن العلماء الكوريين الشماليين حققوا قفزة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية، ومن المتوقع أن يوسعوا ويعززوا قدرات الردع النووي للبلاد بوتيرة سريعة غير عادية.

وتم التقاط صور لكيم مع العلماء والمهندسين والمسؤولين العسكريين المشاركين في الاختبار.

تعليق أمريكا على صاروخ كوريا الشمالية 

وصاروخ هواسونغ -17 قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ولذلك أصدرت واشنطن بيانًا رئاسيًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدولة الآسيوية على تجاربها الصاروخية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن.

كوريا الشمالية تهدف لامتلاك قوة مطلقة لم يسبق لها مثيل 

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