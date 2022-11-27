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ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات

كوستاريكا تنجو من مغادرة المونديال بهزيمة اليابان

2022-11-27 الساعة 3:23
كوستاريكا تنجو من مغادرة المونديال بهزيمة اليابان
المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب كوستاريكا في تحقيق فوز ثمين على منتخب اليابان بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط عدم وجود محاولات خطيرة.

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كوستاريكا ضد اليابان

وفي الشوط الثاني، بدأ المنتخب الياباني محاولاته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ومن خطأ قاتل من حارس مرمى منتخب الساموراي، نجح منتخب كوستاريكا في إحراز هدفه الوحيد في المباراة عبر اللاعب كيشير فولر بالدقيقة الـ82.

وبعد المباراة، حقق منتخب كوستاريكا أول 3 نقاط له لينجو من توديع كأس العالم، بينما تجمد رصيد منتخب الساموراي عند 3 نقاط.

اليابان وكوستاريكا

إسبانيا ضد ألمانيا

وفي سياق آخر، يترقب عشاق مباريات كأس العالم، مساء اليوم مباراة إسبانيا وألمانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في منافسات مونديال قطر 2022.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت، كما تُنقل عبر قنوات ALKASS EXTRA 2 HD, ALKASS EXTRA ONE HD , BEIN SPORTS HD 2 MAX, RTE TWO, BEIN SPORTS FR HD 1.

اليابان وكوستاريكا

ويبحث المنتخب الألماني عن الفوز على منتخب إسبانيا اليوم لأن الخسارة قد تُطيح بمنتخب ألمانيا من دور المجموعات في كأس العالم مثل ما حدث معه في نسخة 2018، حيث ودع المنافسات من الدور الأول آنذاك.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة منتشيًا بفوزه العريض على منتخب كوستاريكا بسباعية دون رد في الجولة الأولى، بينما خسر المنتخب الألماني من نظيره الياباني بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

اليابان وكوستاريكا

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