كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث

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قدمت كيت ميدلتون، 40 عامًا، أفضل ما لديها في عالم الموضة، حيث تألقت أميرة ويلز بارتداء عقد الأميرة ديانا الماسية أثناء حضورها المأدبة الفاخرة التي أُقيمت على شرف رئيس جنوب إفريقيا الزائر.
وظهرت بفستان أبيض مرصع بالأحجار الكريمة من تصميم جيني باكهام المفضلة لديها عندما انضمت إلى الأمير وليام والملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا لحضور هذه المناسبة الفخمة في قصر باكنغهام، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات.
وارتدت كيت ميدلتون تاجها المفضل وعقد Cambridge Lover’s Knot الذي كان هدية زفاف للأميرة ديانا مقترنًا بأقراط متدلية من الألماس واللؤلؤ والتي كانت تعود للملكة إليزابيث الراحلة، كما ظهرت أيضًا بوشاح أزرق يعود للعائلة المالكة واختارت كيت ميدلتون حقيبة كلتش بيضاء من ألكسندر مكوين وسوار من اللؤلؤ وحذاء كعب عالي من جيانفيتو روسي.
أقام قصر باكنغهام وليمة فخمة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة المخطط لها في ضوء تقديم التعازي لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
واستقبل السيد رامافوزا أكثر من 1000 جندي و 230 حصانًا وسبع فرق عسكرية ثم اتجه إلى مأدبة الدولة التي أقامها الملك والملكة القرينة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة، وشملت قائمة رائعة من طيور وندسور المحشوة والمشوية.