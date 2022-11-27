كيفية استعادة حسابات الواتساب بعد الاختراق

أثارت واقعة تسريب أرقام مستخدمي واتساب، قلقًا واسعًا بين المستخدمين خلال الساعات الماضية، حيث تم اكتشاف قاعدة بيانات لأكثر من ربع مستخدمي التطبيق، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم عالميًا.

روابط خبيثة

وعلى الرغم من أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إلا أنه يمكن استغلال مثل هذا التسريب في اختراق هواتف المستخدمين، من خلال إرسال روابط خبيثة يمكنها اختراق هواتف المستخدمين عند فتحها، كما يفتح الباب لانتهاكات عديدة من خلال التجسس أو الاختراق عبر مكالمات الهاتف أو مكالمات واتساب.

وفي مثل هذه الحالات من التسريبات يجب على المستخدمين أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتأمين الحسابات الخاصة بهم، إلا أنه مع ذلك، يمكن للمستخدمين التعرض للاختراق أيضًا، لذلك هناك عدد من الأمور الواجب فعلها فورًا عند التعرض للاختراق، حيث ذكر تطبيق واتساب عددًا من الإعدادات العاجلة التي يجب على جميع مستخدمي واتساب القيام بها فور تأكدهم من الاختراق.

إعدادات عاجلة

ويجب قبل محاولة القيام باسترجاع حساب واتساب الخاص بك هو إخبار جميع جهات الاتصال الخاصة بك أنه قد تم اختراق حسابك بالفعل.

عندما يقوم شخص ما باختراق حسابك على واتساب، يمكنه إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك تفيد بأن الشركة أرسلت رمز التحقق ومن ثم الوصول إلى حسابهم، لذلك يجب إرسال رسالة إلى أصدقائك وعائلتك لإخبارهم بأنك فقدت إمكانية الوصول إلى حسابك، الأمر يمنع اختراق حسابات الآخرين أيضًا.

تسجيل الخروج

قم بتسجيل الخروج من واتساب باستخدام رقم هاتفك وتحقق من رقم هاتفك عن طريق إدخال الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر SMS، وبمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام، يتم تسجيل خروج الشخص المخترق لحساب واتساب الخاص بك تلقائيًا.

وتعد إحدى الطرق التي يستخدمها المخترقون هي رموز التحقق لحجبك حتى يتمكنوا من الوصول، ويعمل هذا الإجراء لأن واتساب يسمح فقط بإرسال العديد من رموز التحقق في وقت واحد، وعندما يستنفد المخترق جميع محاولاته، فسيتعين عليك الانتظار 12 ساعة لتلقي محاولة أخرى، في هذه الحالة سيقوم المخترق بالحصول على الرموز ويسجل الدخول إلى حسابك، لذلك إذا تلقيت العديد من رسائل واتساب التي تحتوي على رموز التحقق، فمن الأفضل تجاهلها، واستمر في استخدام حساب واتساب الخاص بك بشكل طبيعي.

رمز التحقق

قد يطلب منك أيضًا تقديم رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية، وإذا كنت لا تعرف هذا الرمز، فربما يكون الشخص الذي يستخدم حسابك قد قام بتمكين التحقق المصادقة الثنائية.

في هذه الحالة يجب أن تنتظر 7 أيام قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول بدون رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية، وذلك بغض النظر عما إذا كنت تعرف رمز التحقق هذا أم لا، فقد تم تسجيل خروج الشخص المخترق من حسابك، وبمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام.

كود واتساب

لا تقم بمشاركة كود واتساب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك.

في حالة التأكد من اختراق حسابك مرة أخرى، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected] وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه في خلال مدة 30 يومًا.

تسريب البيانات

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا خبراً حول تسريب بيانات أرقام نصف مليار مستخدم واتساب، وعرضها للبيع.

وحسب موقع سيبر نيوز المتخصص، فإن إعلانًا تم نشره على منتدى مجتمع قرصنة مشهور، ورد فيه عرض قاعدة بيانات 2022 تضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي واتساب.