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بإرفاق مستندات تثبت استقلاليته

كيفية تسجيل الفرد المستقل بعقد إيجار في حساب المواطن

2022-11-18 الساعة 1:13
كيفية تسجيل الفرد المستقل بعقد إيجار في حساب المواطن
المواطن - الرياض

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تفاعل حساب المواطن مع استفسار المواطنين بشأن تسجيل الفرد المستقل المقيم مع عائلته بعقد إيجار موحد.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل وإرفاق مستندات تثبت استقلاليته باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص)، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

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ضوابط الفرد المستقل

المستقل هو كل شخص فوق 18 سنة أو أكثر ويقيم في مسكن مستقل ولديه نفقه خاصة به، وتشمل غير المتزوج من الرجال والنساء، سواء كان أعزب أو أرمل أو مطلّقًا وليس لديه تابعون أو معالون.

ولفت إلى أن مستقل المسكن يمكنه تقديم ما يثبت الاستقلالية سواء كان عقد إيجار موثق في منصة إيجار أو مشهد سكن جامعي أو صك ملكية.

تحديث حساب المواطن

وفي وقت سابق دعا البرنامج المستفيدين إلى تحديث البيانات والإفصاح عن الدخول الحقيقية وإرفاق كافة المستندات الدالة على صحة المعلومات المقدمة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

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