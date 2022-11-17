كيفية تقديم نموذج التعويضات للمواريث

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة
تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسارات المواطنين بشأن نموذج التعويضات الصحيح الخاص بالوريث وطرق تسجيلها.
وجاء الرد من خدمة العناية بالعملاء التابع للتأمينات، بطباعة نموذج عمليات التعويضات وتعبئته ثم رفعة بصيغة pdf وإرفاقه مع الحساب البنكي من الرابط هنا.
كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن إطلاق خدمة “الزيارة الافتراضية”، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، التي تمّكن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع “افتراضيًّا” ودون تكبُد عناء الزيارة وذلك ضمن جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة.
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لحرص التأمينات الاجتماعية على تمّكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونيًّا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة فإنه يمكن للعميل الاستفادة من الزيارة الافتراضية والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.