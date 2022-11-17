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كيفية تقديم نموذج التعويضات للمواريث

2022-11-17 الساعة 2:01
كيفية تقديم نموذج التعويضات للمواريث
المواطن - الرياض

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسارات المواطنين بشأن نموذج التعويضات الصحيح الخاص بالوريث وطرق تسجيلها.

وجاء الرد من خدمة العناية بالعملاء التابع للتأمينات، بطباعة نموذج عمليات التعويضات وتعبئته ثم رفعة بصيغة pdf وإرفاقه مع الحساب البنكي من الرابط هنا.

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خدمة افتراضية

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن إطلاق خدمة “الزيارة الافتراضية”، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، التي تمّكن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع “افتراضيًّا” ودون تكبُد عناء الزيارة وذلك ضمن جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة.

أهداف الخدمة

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لحرص التأمينات الاجتماعية على تمّكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونيًّا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة فإنه يمكن للعميل الاستفادة من الزيارة الافتراضية والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

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