كيلو العود الفلبيني يصل لـ مليون ريال

تحدث المختص في العطور أحمد العبدالوهاب، عن غابات الأعواد الفلبينية التي اكتشفت مؤخرًا، وبمجرد اكتشافها أحيطت بالحظر، وتعد من أغلى الأعواد.

سعر الكيلو

وأوضح العبد الوهاب لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” أن الأعواد الفلبينية تباع بالكيلو ويصل لمئات الآلاف.

وأضاف أن أغلى الأسعار التي لاحظها في الأسواق عن بيع الأعواد الفلبينية تجاوزت قيمته مليونًا وذلك بسبب عمره الذي يتجاوز 60 عامًا.