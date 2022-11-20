كيلو العود الفلبيني يصل لـ مليون ريال

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تحدث المختص في العطور أحمد العبدالوهاب، عن غابات الأعواد الفلبينية التي اكتشفت مؤخرًا، وبمجرد اكتشافها أحيطت بالحظر، وتعد من أغلى الأعواد.
فيديو | المختص في العطور أحمد العبدالوهاب:
العود الفلبيني يبلغ سعر الكيلو منه مئات الآلاف.. وأغلى ما وقفت عليه في السوق تجاوزت قيمته مليونا بسبب عمره الذي تجاوز 60 سنة#الراصد pic.twitter.com/xNTGu4iYor
— الراصد (@alraasd) November 20, 2022
وأوضح العبد الوهاب لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” أن الأعواد الفلبينية تباع بالكيلو ويصل لمئات الآلاف.
وأضاف أن أغلى الأسعار التي لاحظها في الأسواق عن بيع الأعواد الفلبينية تجاوزت قيمته مليونًا وذلك بسبب عمره الذي يتجاوز 60 عامًا.