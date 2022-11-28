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رغم حسم التأهل لدور الـ16

كيليان مبابي يرفض الراحة ضد تونس

2022-11-28 الساعة 12:11
كيليان مبابي يرفض الراحة ضد تونس
المواطن - الرياض

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يرغب مهاجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي، في رفض قرار المدير الفني ديديه ديشامب، بإراحته خلال مواجهة تونس المقبلة.

فرنسا ضد تونس

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا ضد تونس، يوم الأربعاء المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

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وقبل المباراة المقبلة، ضمن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، حيث ينفرد بصدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما تتذيل تونس الترتيب برصيد نقطة واحدة.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

كيليان مبابي يسعى للمشاركة

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “ديشامب ينوي إجراء 6 تعديلات على التشكيل الأساسي في المباراة الثالثة أمام تونس، بعدما ضمن الديوك التأهل لدور الـ16، وفي مقدمة التغييرات إراحة كيليان مبابي“.

مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

وتابعت: “ينوي ديشامب الدفع بلاعب الوسط، إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، لتجهيز أكبر قدر من العناصر في هذا المركز بعد إصابة لوكاس هيرنانديز، مع تبقي شقيقه ثيو هيرنانديز فقط في الجبهة اليسرى”.

وأضافت: “كامافينجا شارك في مركز الظهير الأيسر خلال المباراة الودية لفرنسا ضد الأهلي القطري، وفي المقابل، لا يرغب كيليان مبابي في الحصول على راحة، بل يميل مهاجم باريس سان جيرمان للمشاركة أساسيا أمام تونس”.

ويتصدر كيليان مبابي صدارة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع نجم منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، إينير فالنسيا.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

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