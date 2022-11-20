كيمانول: مجلس الإدارة يوصي بشراء 5% بحد أقصى من أسهم الشركة

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن مجلس إدارتها قد أصدر توصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة على شراء عدد من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 3,372,543 سهماً.

وأضافت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن ذلك يأتي شريطة أن لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، واصل مؤشر سوق الأسهم رحلة الهبوط، للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاضه بنحو 9 نقاط، في جلسة الخميس الماضي، لتصل التراجعات إلى نحو 8% منذ قمة 24 من أكتوبر.

وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنحو 0.6% ليغلق عند مستويات 11142 نقطة، بسبب سهم أرامكو الذي تكبد خسائر أسبوعية بنحو 1.5% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 10 أشهر، حسب “CNBC”.

سهم تداول

كما سجل سهم تداول أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 5 أشهر على الرغم من قرار فوتسي راسل رفع وزن المجموعة على مؤشراتها بعد زيادة نسبة الأسهم الحرة إلى 40% .

وانخفضت أسعار النفط، حوالي 2%، يوم الجمعة، مسجلا خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وساهم ارتفاع الدولار ، الذي يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام؛ فيما شهدت السوق بالنسبة للخامين تحولا بطرق تشي بتراجع المخاوف بشأن الإمدادات، حسب “Investing”.

مزيج برنت

وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية 87.62 دولار للبرميل منخفضا 2.16 دولار، أي 2.4%، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.08 دولار للبرميل متراجعا 1.56 دولار تمثل 1.9%.

وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية، حيث خسر برنت نحو 9% وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10%.

أسعار الذهب

اتجه الذهب لتكبد خسارة أسبوعية، عقب تلميحات حول استمرار تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%، إلى 1756.70 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية، الجمعة، إلى 0.4% إلى 1753.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 0.9 % وهي الأكبر منذ منتصف أكتوبر الماضي.