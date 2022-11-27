كيم يتعهد بامتلاك أقوى سلاح نووي بالعالم

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أكد زعيم كوريا الشمالية أن هدفه هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.
ونقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، عن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قوله: إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.
وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.
وقال كيم، في أمر ترقية الضباط، إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن هدف بلاده النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن.
فيما وصف الصاروخ هواسونج-17 بأنه أقوى سلاح استراتيجي في العالم، وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.
وأضاف كيم: العلماء حققوا طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية، دون أن يخوض في التفاصيل.
وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ هواسونج-17 الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي.