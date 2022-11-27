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طفرة في الصواريخ الباليستية

كيم يتعهد بامتلاك أقوى سلاح نووي بالعالم

2022-11-27 الساعة 8:27
كيم يتعهد بامتلاك أقوى سلاح نووي بالعالم
المواطن - متابعة

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أكد زعيم كوريا الشمالية أن هدفه هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

القوة النووية

ونقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، عن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قوله: إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

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وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

سلاح استراتيجي

وقال كيم، في أمر ترقية الضباط، إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن هدف بلاده النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن.

فيما وصف الصاروخ هواسونج-17 بأنه أقوى سلاح استراتيجي في العالم، وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.

رؤوس نووية

وأضاف كيم: العلماء حققوا طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية، دون أن يخوض في التفاصيل.

وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ هواسونج-17 الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي.

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