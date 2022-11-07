Icon

لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين Icon ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بهدف دون رد

لاتسيو يكسر أنياب الذئاب بديربي روما

2022-11-07 الساعة 1:45
لاتسيو يكسر أنياب الذئاب بديربي روما
المواطن – متابعة

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق لاتسيو على منافسه روما بهدف دون رد في ديربي العاصمة الإيطالية، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم كالتشيو.

قد يهمّك أيضاً
Img

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند

Img

زوار موسم الرياض يعيشون المغامرات

خطأ المباراة

سجل فيليبي أنديرسون هدف المباراة الوحيد للاتسيو في الدقيقة 28.

وخرج لاتسيو منتصراً من ديربي العاصمة وأزاح جاره روما ليصبح ثالثاً بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وذلك بفضل خطأ قاتل أهداه الفوز 1-0.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز الخامس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...
السعودية اليوم

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...

السعودية اليوم
مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر
تكنولوجيا

مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر

تكنولوجيا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان

السعودية اليوم
فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
الرياضة

فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

الرياضة
التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة
السعودية اليوم

التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة

السعودية اليوم
عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة
السعودية اليوم

عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة

السعودية اليوم
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم
تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح
حصاد اليوم

تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح

حصاد اليوم