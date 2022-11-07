لاتسيو يكسر أنياب الذئاب بديربي روما

فاز فريق لاتسيو على منافسه روما بهدف دون رد في ديربي العاصمة الإيطالية، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم كالتشيو.

خطأ المباراة

سجل فيليبي أنديرسون هدف المباراة الوحيد للاتسيو في الدقيقة 28.

وخرج لاتسيو منتصراً من ديربي العاصمة وأزاح جاره روما ليصبح ثالثاً بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وذلك بفضل خطأ قاتل أهداه الفوز 1-0.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز الخامس.