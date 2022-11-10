لاعبون متوقع استبعادهم من قائمة الأخضر

اقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من الإعلان عن قائمة الأخضر النهائية في كأس العالم 2022 في قطر.

المستبعدون من المونديال

وأشار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي إلى أن رينارد اجتمع مع لاعبي الأخضر، وأكد على حاجته للجميع، ولكن القائمة النهائية تجبره على استبعاد البعض والالتزام بالعدد المسموح.

وتابع العصيمي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “وأشارت بعض المصادر إلى أن خيارات رينارد للمستبعدين ستكون بين: بامسعود وزكريا وعطيف وعبود وهيثم والحمدان ورديف وأحد الحراس.. بالتوفيق للصقور”.

استعدادات الأخضر

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، وسيلعب مباراة ودية ضد بنما اليوم، ثم يُلاقي كرواتيا يوم 16 نوفمبر.

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين الأول على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.