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تزامنًا مع الاحتجاجات المعارضة للنظام

لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في المونديال

2022-11-21 الساعة 4:28
لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في المونديال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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رفض لاعبو منتخب إيران ترديد النشيد الوطني لدولتهم قبل بداية الركلة الأولى من المباراة الثانية في مونديال كأس العالم في قطر أمام منتخب إنجلترا.

وتدور حاليًا مواجهة بين منتخب إيران وإنجلترا على إستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي تضم معهما ويلز وأمريكا واللذين يلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم.

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ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتجاجات التي تدور في الدولة، واعتراض الفريق على النظام الإيراني.

كما بدأ بعض الأفراد في الجمهور في السخرية من النشيد الوطني أيضًا على خلفية مقتل مهسا أميني على يد قوات الشرطة الإيرانية في سبتمبر الماضي، كما أن غالبية العاملين في الغرف الخلفية رفضوا كذلك ترديد الكلمات.

لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في المونديال

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