لاعبو الأخضر لوزير الرياضة: احتزم احتزم

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قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم: “فزتم على مرشح كأس عالم وفزتم على أفضل لاعب في العالم بأدائكم باقي مباراتين وقادرين عليها”، وسط هتافات قادرين من اللاعبين، جاء ذلك خلال مقطع فيديو لوزير الرياضة مع اللاعبين نشرته فضائية الإخبارية، أمس الخميس.
فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للاعبين بعد لقاء الأرجنتين:قد يهمّك أيضاً
باقي مباراتين وقادرين عليها #كأس_العالم_FIFA#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/dqz8UfwQwu
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 24, 2022
وأشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني، في مباراة الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أنه فاجأ الجميع وقدم مستوى عالميًّا.
وتحدث وزير الرياضة عن فوز السعودية ضد الأرجنتين، قائلًا: “أعتقد أننا فاجأنا الجميع ويا لها من مفاجأة، كان أمرًا لا يصدق، وأنا سعيد جدًّا لأن كل الجهود التي بذلناها، وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين”.
وواصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه، قائلًا: “وجميع الانتقادات التي جاءت بشأن كرة القدم السعودية، وكل هذه الأشياء قد آتت أكلها بالأمس، وقدمنا أداء من الطراز العالمي”.