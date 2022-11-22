لاعبو الأخضر نفذوا توجيه ولي العهد بجدارة.. استمتعوا وأمتعوا الجمهور

كان حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مُحفزًا وداعمًا لأبطال المنتخب السعودي، وذلك خلال لقاء معهم قبل مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث كانت البشرى اليوم بالنتيجة الرائعة التي حققها المنتخب السعودي وفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في أول مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات المونديال.

تحفيز وإشادة بالمنتخب

وقبل الذهاب إلى قطر والمشاركة في كأس العالم، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بجدة، المنتخب السعودي، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، حيث حرص ولي العهد على دعم لاعبي الأخضر، مشيدًا بمستواهم والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نهائيات المونديال.

وطالب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاعبين باللعب بدون أي ضغوط نفسية، والاستمتاع وإمتاع الجمهور، متمنيًا لهم بأفضل مستقبل.

نقطة الشرارة

وكانت هذه الكلمات الداعمة من قبل ولي العهد بمثابة نقطة الشرارة والدافع القوي للاعبي المنتخب السعودي، لتقديم الأفضل والظهور بشكل مميز في المونديال وذلك في أول مباراة أمام الأرجنتين، واستعداد كبير للقائي بولندا والمكسيك.

وتمكن الأخضر من الفوز بنتيجة 2-1، بالتكشير عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53، ليصبح رصيد المنتخب بعد الفوز 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب الأرجنتين أي رصيد من النقاط.