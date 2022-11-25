Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة المنتخبين غدًا

لاعب المكسيك: فوز السعودية على الأرجنتين يُحفزنا

2022-11-25 الساعة 5:31
لاعب المكسيك: فوز السعودية على الأرجنتين يُحفزنا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أكد هيرفينج لوزانو لاعب منتخب المكسيك أن فريقه متحفز للفوز على الأرجنتين غدًا بعد فوز المنتخب السعودي على التانجو يوم الثلاثاء الماضي في كأس العالم بقطر.

فوز السعودية يُحفز المكسيكيين

وتحدث لوزانو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المكسيك والأرجنتين قائلًا: ” نحن الآن في لحظة فارقة ضد منتخب الأرجنتين، والمواجهة ستكون رائعة ضد ميسي”.

قد يهمّك أيضاً
Img

فلكية جدة: غرة جمادى الأولى الجمعة المقبل وفقًا للحسابات العلمية

Img

حصيلة أول شوط بين المنتخب السعودي والأرجنتين

وأضاف لوزانو: “فوز منتخب السعودية حفزنا ويدفعنا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد التانجو”.

وسوف تُقام مباراة الأرجنتين والمكسيك غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل.

وفي حال تعادل المنتخب الأرجنتيني أو خسر أمام منتخب المكسيك فإن فرصه في العبور لدور ثمن النهائي في المونديال ستكون صعبة للغاية، حيث سيكون أقرب لتوديع المونديال.

تغيير في تشكيل الأرجنتين

ويعتزم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي أمام المكسيك، بعد الخسارة ضد الأخضر.

وبدأت الأرجنتين، مشوارها في كأس العالم 2022، بالخسارة ضد السعودية بهدفين مقابل هدف، ويأمل في استعادة توازنه سريعًا وتجاوز عقبة المكسيك، للحفاظ على حظوظه بالتأهل.

ولفتت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، إلى أن سكالوني ينوي إجراء 4 تغييرات، الأول هو إجلاس المدافع كريستيان روميرو على دكة البدلاء والدفع بليساندرو مارتينيز، بعد ظهوره بمستوى مخيب.

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية: “المدرب يستعد أيضًا للدفع بثنائي جديد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، حيث سيقحم جونزالو مونتيل وماركوس أكونيا، اللذين لعبا مباراة نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو
الرياضة

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو

الرياضة
أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...
العالم

أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...

العالم
رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل
الرياضة

رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل

الرياضة
ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%
السوق

ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%

السوق
يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...
الرياضة

يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...

الرياضة
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...
الرياضة

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...

الرياضة
الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...

السعودية اليوم
خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب
السعودية اليوم

خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب

السعودية اليوم