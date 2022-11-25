لاعب المكسيك: فوز السعودية على الأرجنتين يُحفزنا

أكد هيرفينج لوزانو لاعب منتخب المكسيك أن فريقه متحفز للفوز على الأرجنتين غدًا بعد فوز المنتخب السعودي على التانجو يوم الثلاثاء الماضي في كأس العالم بقطر.

فوز السعودية يُحفز المكسيكيين

وتحدث لوزانو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المكسيك والأرجنتين قائلًا: ” نحن الآن في لحظة فارقة ضد منتخب الأرجنتين، والمواجهة ستكون رائعة ضد ميسي”.

وأضاف لوزانو: “فوز منتخب السعودية حفزنا ويدفعنا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد التانجو”.

وسوف تُقام مباراة الأرجنتين والمكسيك غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل.

وفي حال تعادل المنتخب الأرجنتيني أو خسر أمام منتخب المكسيك فإن فرصه في العبور لدور ثمن النهائي في المونديال ستكون صعبة للغاية، حيث سيكون أقرب لتوديع المونديال.

تغيير في تشكيل الأرجنتين

ويعتزم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي أمام المكسيك، بعد الخسارة ضد الأخضر.

وبدأت الأرجنتين، مشوارها في كأس العالم 2022، بالخسارة ضد السعودية بهدفين مقابل هدف، ويأمل في استعادة توازنه سريعًا وتجاوز عقبة المكسيك، للحفاظ على حظوظه بالتأهل.

ولفتت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، إلى أن سكالوني ينوي إجراء 4 تغييرات، الأول هو إجلاس المدافع كريستيان روميرو على دكة البدلاء والدفع بليساندرو مارتينيز، بعد ظهوره بمستوى مخيب.

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية: “المدرب يستعد أيضًا للدفع بثنائي جديد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، حيث سيقحم جونزالو مونتيل وماركوس أكونيا، اللذين لعبا مباراة نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل”.