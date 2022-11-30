لا أهداف بين السعودية والمكسيك بالشوط الأول

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة السعودية والمكسيك، وذلك في منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.
محمد العويس حارس السعودية يتدخل في الوقت المناسب ويمنع المكسيك من التسجيل#قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/r16qpX0pGGقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وشهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب المكسيك وسط تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للمنتخب المكسيكي.
وحاول الأخضر كثيرًا عبر هجمات محمد كنو وفراس البريكان الذي انفرد بالمرمى لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل يقظة الدفاع المكسيكي.
ويحتاج المنتخب السعودي للفوز، من أجل المرور إلى دور الـ16 في مونديال قطر.
وكان الشوط الأول شهد خروج المدافع علي البليهي اضطراريًّا بسبب الإصابة في الدقيقة الـ36، وحل بدلًا منه اللاعب رياض شراحيلي.