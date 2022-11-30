لا أهداف بين السعودية والمكسيك بالشوط الأول

خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة السعودية والمكسيك، وذلك في منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب المكسيك وسط تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للمنتخب المكسيكي.

السعودية تُهدر أكثر من فرصة

وحاول الأخضر كثيرًا عبر هجمات محمد كنو وفراس البريكان الذي انفرد بالمرمى لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل يقظة الدفاع المكسيكي.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز، من أجل المرور إلى دور الـ16 في مونديال قطر.

وكان الشوط الأول شهد خروج المدافع علي البليهي اضطراريًّا بسبب الإصابة في الدقيقة الـ36، وحل بدلًا منه اللاعب رياض شراحيلي.