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لم تظهر وجود أثار أي عنف

لا شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح

2022-11-22 الساعة 10:55
لا شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح
المواطن - متابعة

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كشفت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، أن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح “لا تحمل أي شبهة جنائية” بعد تحقيقات “لبيان حقيقة الواقعة”.

لا توجد شبهة جنائية

وقالت إن معاينة منزل المجني عليه لم تظهر “وجود أثار أي عنف بالإضافة لتقرير الصفة التشريحية الذي انتهى أيضًا لعدم وجود شبهة جنائية”.

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وكانت النيابة العامة قد عاينت مسكن المتوفى المعثور على جثمانه به، ولم تسفر المعاينة عن وجود أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة، كما سألت النيابة العامة عددًا من الشهود؛ مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب، والذين لم تقف النيابة العامة من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

التفاصيل

وكانت النيابة العامة قد تبينت وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته، فضلًا عن أخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها تُعزَى إلى الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى نزيف داخلي انتهى بالوفاة.

كما أثبت التقرير أن الإصابات بجثمان المتوفى في مجموعها لا تُشير إلى وجود شبهة جنائية فيها، ويُرجَّح أن حدوثها كان أثناء سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي، وقد أكد الطبيب الشرعي ما انتهى إليه التقرير بأقواله في التحقيقات.

وأخيرًا شهد الضابط مُجري التحريات حول الواقعة بأنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق.

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