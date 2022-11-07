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يجب أخذ المعلومة من مصادرها

لا صحة لإزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام

2022-11-07 الساعة 10:00
لا صحة لإزالة أحياء بجدة خلال 5 أعوام
المواطن - الرياض

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نفت مصادر صحة المعلومات المتداولة حول إزالة عدد من الأحياء بجدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وإقامة جسر بمخطط الرياض، داعية إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

هدف اللجنة

يُشار إلى أن لجنة الأحياء المطورة في جدة تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

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وبينت اللجنة أن الأحياء المطورة التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 32 حيًّا وفقًا للخطة المعلنة، مؤكدة استمرار الأعمال الميدانية حتى استكمال الإزالة ورفع الأنقاض من جميع الأحياء.

استكمال إجراءات صرف التعويضات

ودعت اللجنة إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي: صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك، وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي، واسم المالك رباعيًّا، ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل، وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء– الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وُجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وُجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق عبر بوابة أمانة جدة الرقمية هنا.

وأضافت اللجنة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]

 

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