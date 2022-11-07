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بحسب خبراء بريطانيين

لا علاقة بين الخروج بشعر مبلل والزكام

2022-11-07 الساعة 10:47
لا علاقة بين الخروج بشعر مبلل والزكام
المواطن - متابعة

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فنّد خبراء بريطانيون المزاعم التي تربط بين الخروج بشعر مبلل، والإصابة بالزكام، مؤكدين أنه لا توجد علاقة بينهما.

وأرجعوا ذلك إلى أن فيروسات الجهاز التنفسي التي تُسبّب نزلاتِ البرد تنتقل عبر سوائل الجسم مثل السعال والعطس.

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سبب الإصابة

وقالوا: إن السبب الحقيقي وراء الإصابة بنزلات البرد في الشتاء، هو قضاءُ وقتٍ أطولَ في أماكن سيئة التهوية، أو الجلوسُ قرب أشخاص مصابين بالزكام، فهذه الظروف هي التي تعمل على نمو الفيروسات.

ونصح الخبراء، باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، من الفاكهة والخضروات، وشرب كمية كافية من عصير البرتقال؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين C الذي يحارب الفيروسات ويسرّع عملية الشفاء، لتجنب الزكام في فصل الشتاء.

وعدد الخبراء الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الصحة والمناعة قبيل الشتاء:

فيتامين د

يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الوجبات الغذائية ويحافظ على صحة العظام.

فيتامين ب12

مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية للفرد ويمكن الحصول عليه من اللحوم والأسماك والألبان.

فيتامين أ

يساعد في التغلب على نزلات البرد الشتوية وتعزيز الخلايا المناعية ونموها.

فيتامين سي

عنصر غذائي يوصي به الخبراء في فصل الشتاء ويمكن أن يحفز الخلايا المناعية في العمل ويحمي الجسم.

الزنك

أكسيد الزنك مركب لا عضوي يحمي من فيروسات الشتاء وضروري أيضًا لحاسة الذوق.

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