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لعلاج زوجته المريضة بالسرطان

لبناني يقتحم مصرفًا بيده قارورة بنزين لاسترداد وديعته

2022-11-30 الساعة 3:28
لبناني يقتحم مصرفًا بيده قارورة بنزين لاسترداد وديعته
المواطن - متابعة

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عادت مرة أخرى إلى الواجهة في لبنان، ظاهرة اقتحام المصارف التي وضعت يدها على أموال المودعين وجمدتها منذ أشهر عدة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تفاصيل الاقتحام

واقتحم مودع اليوم الأربعاء، بنك الاعتماد اللبناني في منطقة شحيم بمحافظة جبل لبنان، واحتجز الموظفين، بعد أن تقدم مرارًا بشكاوى ومطالبات دون جدوى.

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كما أقدم المودع الذي يدعى وليد حجار على سكب البنزين مهددًا بإحراق البنك، إن لم يحصل على أمواله.

ونشرت جمعية “صرخة المودعين” اللبنانية، مقطع فيديو يوضح اقتحام المودع البنك، حيث أقدم على ذلك لعلاج زوجته المريضة بالسرطان، مشيرة إلى أن قيمة وديعته تقدر بـ 242000 دولار أمريكي.

أزمة لبنان

ويشهد لبنان منذ فترة، سلسلة من الاقتحامات التي طالت العديد من المصارف مع الأزمة الاقتصادية في البلاد، ليتم تجميد أموال المواطنين ومدخراتهم.

ومنذ العام 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

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