Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حولت الطرق الرئيسية لمستنقعات

لبنان تغرق في مياه الأمطار

2022-11-29 الساعة 9:37
لبنان تغرق في مياه الأمطار
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام محلية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن هطول أمطار غزيرة غمرت الطريق الرئيسي الذي يربط شمال البلاد بالعاصمة اللبنانية بيروت، خصوصًا في منطقة ساحل كسروان ومدينة جونية الساحلية.

عرقلة السير

وعرقلت الأمطار، ظهر الثلاثاء، حركة السير بشكل كلي، فيما علق التلامذة داخل السيارات، وسط ازدحام خانق على خطي الطريق الساحلي؛ ذهابًا وإيابًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

إطلاق سلسلة هواتف شاومي الجديدة في ديسمبر

Img

300 ألف يحتفلون بفوز المنتخب السعودي في موسم الرياض

كما علق القادمون من شمال لبنان إلى بيروت، داخل سياراتهم، وأدت السيول الجارفة إلى خسائر مادية جسيمة في السيارات والممتلكات.

تحولت إلى مستنقعات

وتحولت الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق الشمالية تحولت إلى مستنقعات، إثر هطول الأمطار الغزيرة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

من جانبه، كشف رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، أن الأمطار هطلت بغزارة فاقت استيعاب قنوات التصريف؛ مما أدى الى تجمع برك ماء كبيرة على الطريق الساحلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم