لبنان تغرق في مياه الأمطار

كشفت وسائل إعلام محلية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن هطول أمطار غزيرة غمرت الطريق الرئيسي الذي يربط شمال البلاد بالعاصمة اللبنانية بيروت، خصوصًا في منطقة ساحل كسروان ومدينة جونية الساحلية.

عرقلة السير

وعرقلت الأمطار، ظهر الثلاثاء، حركة السير بشكل كلي، فيما علق التلامذة داخل السيارات، وسط ازدحام خانق على خطي الطريق الساحلي؛ ذهابًا وإيابًا.

كما علق القادمون من شمال لبنان إلى بيروت، داخل سياراتهم، وأدت السيول الجارفة إلى خسائر مادية جسيمة في السيارات والممتلكات.

تحولت إلى مستنقعات

وتحولت الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق الشمالية تحولت إلى مستنقعات، إثر هطول الأمطار الغزيرة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

من جانبه، كشف رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، أن الأمطار هطلت بغزارة فاقت استيعاب قنوات التصريف؛ مما أدى الى تجمع برك ماء كبيرة على الطريق الساحلي.