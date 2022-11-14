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بنيران جنود الاحتلال

لحظة إطلاق الرصاص على فلسطينية داخل سيارتها

2022-11-14 الساعة 9:40
لحظة إطلاق الرصاص على فلسطينية داخل سيارتها
المواطن - متابعة

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تلقت سيدة فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، رصاصات غادرة بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران على سيارتها في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

عملية اقتحام

وسقطت الفلسطينية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل سيارتها في رام الله، فيما أعلن جنود الاحتلال اعتقال 5 مطلوبين في الضفة الغربية

وبحسب المعلومات فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النيران على السيارة خلال تنفيذ عملية اقتحام البلدة.

وأفادت المعلومات الأولية بأنه تم اعتقال من كان بداخل السيارة، ليتبين في وقت لاحق أن السيدة الموجودة في داخلها أصيبت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى مقتلها على الفور.

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