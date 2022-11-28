لحظة اصطدام طائرة ببرج كهرباء

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تحطمت طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأمريكية، أمس الأحد.
🚨#BREAKING: A small plane has crashed into a high voltage powerlines
Dozens of emergency crews are responding to a small aircraft that has crashed into high voltage powerlines, causing massive power outages too 80,000 people in Montgomery county MD pic.twitter.com/pZIo9DDvVB
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 27, 2022
أكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانٍ لها، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء أمس الأحد، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهما.
وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترًا.
وأظهر مقطع فيديو طائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، فتح تحقيق في الحادث.