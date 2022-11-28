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تسبب في انقطاع التيار

لحظة اصطدام طائرة ببرج كهرباء

2022-11-28 الساعة 8:52
لحظة اصطدام طائرة ببرج كهرباء
المواطن - متابعة

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تحطمت طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأمريكية، أمس الأحد.

لحظة التصادم

أكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانٍ لها، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء أمس الأحد، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهما.

انقطاع التيار

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترًا.

وأظهر مقطع فيديو طائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، فتح تحقيق في الحادث.

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